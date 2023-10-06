高雄、基隆等縣市發展郵輪觀光，台中市議員楊典忠6日質詢時指出，台中港2019年至今郵輪旅客數皆掛0，要求市府積極推動海線雙港的觀光發展，發展郵輪觀光。觀旅局長陳美秀表示，與港務局合作辦理踩線團活動吸客。

台中市議會今天進行市長施政總報告。楊典忠表示，今1到8月基隆港郵輪旅客3萬5000多人，高雄港有4萬多位郵輪旅客，花蓮也有3600位郵輪旅客，但是台中港郵輪旅客還是掛0，基隆跟高雄都將推動郵輪觀光視為重要政策，但今天台中市長的施政報告卻隻字未提。

楊典忠表示，台中海線有國際海空雙港，但是疫後觀光爆發到現在，台中市政府只針對台中國際機場航線，一年內要恢復疫情前的14條航線，6月到現在，增加兩條名古屋與南京的國際航線，但是郵輪部分卻沒發展。

根據港務公司預報資料，2023年國際商港郵輪預報共329艘次，旅客人次預計將達52萬人次，可望恢復疫情前約3成的數量，明年更可達疫情前約8成的水準，以52萬人次計算。楊典忠說，2015年台中港曾經有一年68艘郵輪觀光的榮景，要求市長、交通局、觀光局要積極推動海線雙港的觀光發展。

觀旅局長陳美秀表示，今年上半年與台中港務分公司、彰化縣政府合作辦理郵輪岸上觀光踩線團，帶領郵輪地接旅行社業者至外埔、高美濕地及梧棲老街等海線新興景點進行實地考察，盼藉此吸引國際郵輪停靠台中港，下半年也會再辦理1場。

觀旅局表示，目前在協調台中港務分公司參考基隆港列為郵輪母港或是停泊港，合推出碇泊費減免，吸引國際郵輪進港，帶動觀光人潮、創造在地商機，盼明年度可吸引郵輪航商選擇台中為靠泊港。