王彩樺今出席戲劇首映記者會，穿著性感。（粘耿豪攝）

張晨光這周六將娶媳婦，受邀參與婚禮的王彩樺今（6）日出席最新8點檔《阿叔》首映會，她表示以前和張晨光在秀場有合作過，巧的是前陣子她和洪都拉斯在北流主持《黃金歲月》演唱會，因為麥克風突然出問題，她靈機一動下台隨機找一個女觀眾訪問，沒想到剛好是張晨光太太謝美惠，旁邊就坐著張晨光，「結束之後他就來後台，跟我說：『我娶媳婦你要來』。」

王彩樺的女兒黃于庭剛進演藝圈不到1年，近期有爆出綜藝大哥獨寵年輕啦啦隊員新聞，被問到會不會對女兒耳提面命要注意？王彩樺認為這些大哥都是對晚輩的照顧，「我跟黃西田大哥也這麼久了也沒什麼事啊，從秀場到現在30幾年了，我那時很小才17、8歲而已，安迪哥、方駿大哥也都對我很照顧啊， 但他們對我都沒有非分之想，這是對我們晚輩的疼愛，也有好的大哥啦。」 如果女兒被演藝圈大哥追求可接受？王彩樺：「都成年人了，懂得保護自己就好。」