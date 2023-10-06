國民黨立委溫玉霞、王鴻薇6日舉行記者會，多名重症失能者到場表示，被許多外籍看護簽約後當作跳板，簽約後很短期間內，就態度大變，逼迫他們同意讓其轉工。（鄧博仁攝）

國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者在會上控訴，外籍看護在簽約後短期間態度大變，逼其同意轉工，等同把他們當成「跳板」。對此，溫玉霞呼籲，政府應廢除外籍看護入境一站式服務，並補助受照護者，以照顧雇主權益。

國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者在會上控訴，外籍看護在簽約後短期間態度大變，逼其同意轉工，等同把他們當成「跳板」。（溫玉霞提供）

失能者賴先生聘請外籍看護，卻頻頻碰壁，他控訴，第一個外籍看護逃逸，第二個趁隙惡意拉、拽他的雙手，致他雙手肌腱發炎、韌帶拉傷。他淚訴，只是卑微地想要有穩定照護人力，才能活得有尊嚴，若無法解決這類狀況，乾脆開放安樂死。

溫玉霞說，移工入境前在海外進行的教育訓練，幾乎沒有照護技能的訓練，而入境後的外籍看護入境一站式服務的訓練內容，也都與照護知能完全不相關。應建立外籍看護工履歷及評鑑制度，透過建立雇主回饋外籍勞工表現系統評鑑制度，評估看護工的專業照護及語言能力；我國在引進外籍看護時，也該要求其具備照護知能，方能來台照顧老弱病殘。

溫玉霞表示，外籍看護入境一站式服務今年一月甫執行，為2023年起勞動部首次推動的服務，僅針對外籍看護工進行，並要求外籍看護雇主在移工入境台灣前，必須通過一站式入境服務的審核，「強迫」雇主簽署同意書的一站式入境服務，凡不簽署者即無法引進外籍看護。

溫玉霞指出，其一年花費近四億新台幣就業安定基金，讓移工入境後進行維護其勞工權益線上課程，內容不包括其來台工作主要的照護技能，因此是否符合訓練目的並同時保障雇主權益，值得評估。而在外籍看護尚未提供照護服務的訓練期間，雇主必須支付其薪資，尚未提供勞務即領薪，不甚合理。

溫玉霞強調，從一月推行一站式服務至今，其中有5％的新進移工，已轉換雇主或工作。許多雇主反應，其外籍看護經過一站式服務，許多人在一個月左右就開始以怠工等方式，逼迫雇主同意其轉出。因此，許多雇主認為一站式服務，開啟更多勞資爭議，且增加離職傾向，恐傷害雇主權益，應要廢除。

溫玉霞點出，重症雇主從海外引進，至少支付仲介兩萬以上的費用，但在移工能自由轉換的情況下，且並未區分照顧重症與輕症的情況下，許多外籍看護違背工作契約，選擇轉換雇主以拒絕照護重症。

溫玉霞認為，移工可以選擇轉換雇主、或失聯逃逸，經濟弱勢無法替看護加薪，且較難照顧的重症、及失能者，就會在外籍看護挑工的情況下被犧牲，不僅造成聘僱外籍看護的費用損失，且讓重者失能者無法獲得穩定的照護人力。

溫玉霞強調，外籍看護約22萬人，目前只有不到2萬（9％）的雇主符合低收入戶、中低收入戶、領取中低收入老人生活金貼或領取身心障礙者生活補助費等資格而免繳就業安定費。為支付聘僱外籍看護移工和就醫的費用，重症、失能、失智者及其家庭，變成實質上的經濟弱勢，應免繳就業安定費。

溫玉霞也說，台灣缺乏照顧人力，因此有照護需求的家庭便聘僱家庭看護。使用長照的人口中有37萬3941人沒有聘僱外籍看護移工，其中許多是因為未通過申請標準，或者是根本請不起，但是並不表示他們沒有這種需求。而其中隱藏的非自願性失業者，難以估計，是國家勞動力的一大損失。因此政府應補助受照護者，讓其得以獲得穩定的照護人力。

共同出席的國民黨立委王鴻薇強調，縱使要重視外籍移工人權，也不能犧牲台灣人民基本生活權，上述問題都必須改善，政府也該補助失能者，減輕僱用外籍看護成本，讓失能者更容易找到外籍看護。