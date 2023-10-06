一名網友分享，在竹北路邊看到一間「狗便當」店，起初以為是賣狗肉的，後來才發現這是賣給狗狗吃的便當，口味有雞肉與牛肉可選，價格15到25元超佛心，引起網友討論，不少人看呆直呼「這是什麼未來商機，以後可以叫狗狗自己去買晚餐了。」

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，只見一個路邊攤的招牌寫著斗大的「狗便當」，旁邊有雞肉和牛肉可以選擇，小份15元、大份25元，最下面則寫著「寵物食品」新鮮營養。

超酷的店家吸引1.5萬人狂讚，不少網友留言討論，「我每天給我家的狗50塊，要吃什麼他自己去買」、「月底多了一個新選擇」、「感覺是一種未來的流行事業」、「15跟25元，這樣的訂價也太佛心了吧！」

而這間「狗便當」店其實是開在竹北市，且開業許久，老闆從2011年就開始出來擺攤，至今已經12年了。老闆原本是大廈管理員，失業以後沒錢買狗飼料，只能從朋友那裡蒐集碎肉、雞脖子等廚餘，煮熟拌入紅蘿蔔泥給當時撿到的流浪狗吃，結果發現不僅營養均衡，狗大便也不會臭，後來他就開了狗便當店，吸引了不少狗爸狗媽來購買。

不少當地人也留言表示，這間店超多人買的。「這很厲害，他賣很多年了，養的狗狗很漂亮，經過竹北中華路都會看到他」、「他賣很久了！從隔壁還是寵物店就開始了」、「蠻多老顧客都會去買」。