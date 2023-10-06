中國恒大集團主席許家印近日因涉嫌違法犯罪，被採取強制措施。財信傳媒董事長謝金河表示，這幾天抖音大篇幅報導恒大許家印，從他發跡到掏空資產都說得很清楚，直指抖音帶頭聲討許家印，傳達官方一個重要訊息，準備直搗房地產破洞，這很可能是中國經濟重振的最關鍵一步。

謝金河在臉書發文指出，抖音近日幾乎用盡所有篇幅，報導恆大的許家印，從他的發跡到掏空資產，錢流到海外，都描述得清清楚楚。另一個是中植系爆雷，從毛阿敏發跡，到她的老公解直錕在練瑜珈猝死，及15萬高額投資人血本無歸，也說得很清楚

謝金河說，抖音肩負政策宣導的任務，這等於是北京政府透過抖音向人民傳達一個重要訊息，正準備直搗房地產破洞，並追究房企大亨掏空資產，債留中國，錢流海外的惡形惡狀。

他分析，抖音帶頭聲討許家印，這個殺雞儆猴動作，也暗示像碧桂園、融創、世茂、佳兆業、雅居樂、綠地集團等，必須比照辦理，否則很可能步上許家印後麈，被拘押。

謝金河表示，抖音上很多經濟學家跟民眾說，中國依賴房地產衝高 GDP 的時代已成過去。中國必須坦然面對房地產泡沫，拆掉爛尾樓，戒掉靠房地產增值的鴉片，重新尋找中國新的經濟含金量。

他最後總結，中國這項行動，是戳破房地產泡沫很重要的一大步，如果中國政府能勇敢邁出這一步，甚至勇敢讓超過60兆美元價值的房地產總值去掉一半，這很可能是中國經濟重振的最關鍵一步。