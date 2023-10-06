香港天王劉德華近日為宣傳主演的電影《莫斯科行動》受訪，被問到明明可躺平卻拚命拍戲的原因，他承認確實可躺平，但為了活得有價值以及給女兒做榜樣，選擇繼續工作。

劉德華是香港樂壇「四大天王」之一，入行超過40年賺進的財富早就花不完，據港媒報導，他的身價破百億台幣，以平民百姓的角度來看，已達到財富自由的境界；不過，劉德華始終未傳出引退消息，不但榮獲第48屆多倫多國際影展「特別貢獻獎」，主演的電影《莫斯科行動》還開出紅盤，目前票房已突破3億人民幣（約13億新台幣），十分可觀。

劉德華近日接受陸媒《YOUKU》訪問，被問到明明可躺平為何還比別人拚命，他表示不是為了有所突破，而是希望生活過得有價值。劉德華進一步透露：「我可以躺平，回家坐那麼三天，第四天就開始覺得這樣下去不行，因為可能我們家裡還有下一代」，他擔心若躺平，會成為女兒不好的榜樣。

《莫斯科行動》由邱禮濤執導、韓三平和劉德華監製、主演，改編自真實歷史事件「中俄國際列車劫案」，故事內容為陸警察崔振海（張涵予飾）帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開逮捕行動；過程中，化名為瓦西里的神秘人（劉德華飾）和一名叫真真的女子（文詠珊飾）引起警方的注意，更大的驚天陰謀逐漸揭開。9月29日在大陸上映後佳評如潮，豆瓣高達6.8分，知名導演陳凱歌受訪時也給予《莫斯科行動》高評價，讚美演員表演到位、動作場面夠刺激、緊張。