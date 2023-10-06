三星電子今日於舊金山Moscone會議中心舉行年度三星開發者大會（SDC）。在第九屆會議中，開發者和合作夥伴齊聚一堂，聚焦三星對開放式創新與服務策略許下的承諾，同時重點介紹Bixby、Samsung Knox、SmartThings和Tizen等三星平台。

主題演講中，三星介紹導入最新SmartThings互聯功能及升級版Samsung Knox Matrix而至臻完善的多裝置生態圈，以及如何以全新方式打造更安全、健康與永續的體驗。三星亦藉此盛事，隆重介紹其領先業界的行動用戶介面One UI 6，此新版介面以一系列的個人化風格和新穎設計，成就面面俱到的智慧型手機體驗。

三星電子副主席暨裝置體驗（DX）事業群執行長韓宗熙（JH Han）表示：「三星裝置年銷量超過5億部、三星帳號的用戶數更突破6億大關。對三星而言，這既是一項傲人的成就，也是一項重責大任。三星的技術將無數的消費者、產品與服務串聯在一起。本人深信，在座的開發者和合作夥伴，若與三星攜手踏上創新之旅，必能開拓更大機會，步向更光明的未來。」

執行長韓宗熙亦強調永續性與安全性為三星一切創新成果的基石，因為身處超連結的新時代，欲實現負責任的創新，這兩項價值觀至關重要。

三星對於智慧串聯家居的願景深植於SmartThings和開放式創新中。自去年Matter標準上路以來，串聯相容產品和服務的SmartThings用戶總數已提升至超過2.9億人。而今，SmartThings Home API令開發者更容易打造基於SmartThings的應用程式，而SmartThings Context API則提供應用AI和偵測技術的新方法，以創造更優異的用戶體驗。

三星正積極為現有及新產品導入SmartThings Hub功能，包括三星Sound Bar和智慧電視，使用戶得以透過串聯的裝置，輕鬆迅速地啟動智慧家居。當用戶需要更換或增添裝置時，Multi-Hub Network將能發揮強大且穩定的備用網路作用，維持智慧家居運作。這些體驗更因三星與Aqara的合作獲得進一步的強化，Aqara偕同三星上台分享其物聯網（IoT）感應器如何與SmartThings發揮協同作用，共築更直覺、通行無阻的智慧住家。

隨著愈來愈多裝置加入串聯行列，促成美好的新體驗，安全和隱私的重要性日益顯著，三星進一步升級Knox Matrix中包括Credential Sync和Trust Chain的重要機制。亦同步將Knox Vault引進更多裝置中，包括2023年出廠的Samsung Neo QLED 8K智慧顯示器，以及2024年推出、搭載One UI 6或以上版本的特定Galaxy A系列智慧型手機。這些專為超連結時代而生的進展，為用戶提供更出色的便利性和選擇，使其能更安心的投入個人最愛的事物。