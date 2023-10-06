小米指出，Xiaomi 13T Series自9月27日發表以來，即獲得市場正向回饋，特別對於「最輕鬆入手體驗徠卡百年光學影像」、「IP68等級防塵防水」與「聯發科4nm旗艦行動平台」展現高度興趣。根據統計，自9月27日起至10月6日止，Xiaomi 13T Series預購成績驚人，較前代預購總量高出近四成，其中Xiaomi 13T Pro佔總預購量近八成，顯現用戶對小米攜手聯發科打造高階旗艦機充滿信心。此次Xiaomi 13T Series中首度推出Xiaomi BioComfort純素皮革背蓋的「雪山藍」色，一舉奪下最熱賣顏色，獲超過四成預購消費者選擇。

小米Xiaomi 13T Series於今(6)日起開賣，而Xiaomi 13T也將於10月16日起於中華電信(2412)、遠傳(4904)與台灣大(3045)三大電信通路全面開賣，搭配5G指定資費方案，可享有0元購機。