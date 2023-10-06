保瑞今天送件申請上市，是今年13家國內公司申請股票上市，該公司實收資本額10.08億元，主要產品為西藥代理及銷售、藥品製造、新劑型藥品開發、保健品研發及銷售，2022年稅前淨利18.4億元，每股稅後盈餘18.52元。
該公司今天市值為636.8億元，轉上市後，將大幅挹注集中市場生技股市值，證交所初步5000億元的目標短期內就有機會達標，持續朝市值占比2％邁進。
昨日證交所才宣示射出第三箭，衝刺上市公司生技族群規模，今天保瑞(6472)搶頭香，向證交所申請上櫃轉上市。
保瑞今天送件申請上市，是今年13家國內公司申請股票上市，該公司實收資本額10.08億元，主要產品為西藥代理及銷售、藥品製造、新劑型藥品開發、保健品研發及銷售，2022年稅前淨利18.4億元，每股稅後盈餘18.52元。
該公司今天市值為636.8億元，轉上市後，將大幅挹注集中市場生技股市值，證交所初步5000億元的目標短期內就有機會達標，持續朝市值占比2％邁進。
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