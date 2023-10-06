每一個人都想要有一個精采的生活，但有些人上了年紀之後，記憶力明顯變差，你也有過這樣的困擾嗎？不知道是正常的老化健忘現象，還是失智症找上門，日本老年精神醫學會副理事長朝田隆曾在著作提到，人過了60歲後，思考力、判斷力及智能會逐漸衰退，並讓人隨著年齡增加而變得健忘，這是屬於一種因老化引起的正常良性健忘，不需要擔心，但如果是因為腦部疾病或阿茲海默症導致的大腦功能衰退，與良性健忘本質上的差異有所不同時，就必須擔心是否為失智症的前兆，若放任不管可能會導致惡化，這時就需要儘快尋求專科醫師的診斷。

事實上，失智者的照護是照顧者極大的挑戰，患者的易變性格及突發行為變化，更需要照顧者以耐心與同理心面對，建議可以遵照以下的原則來調適自我：

• 盡量適應患者的行為，而不是想要控制行為。

例如：患者堅持要睡地板上，照顧者可以在地板上放床墊，讓他更舒服地睡覺。

• 試著理解患者行為的目的，盡可能適應他們。

例如：患者每天從衣櫥拿衣服出來，很可能是他們正在滿足忙碌的需求與成就感，並應尊重他們的私空間。

• 病程發展有可能今天的解決方式，明天已不適用，甚至不再有效，因此解決特殊問題的策略中，應發揮創造性與靈活性，並儘可能地鼓勵雙向溝通。

趁早評估及時治療

2014年一部美國劇情片《我想念我自己》述說了早發性失智症的故事。主角是大學教導語言學的教授、事業有成，然而患上阿茲海默症卻讓生活不得不停下腳步。英文片名《Still Alice》，或許是想表達即使個性改變，認不出人，但陪伴她的人要記得她依舊是從前的她，不要因為個性變了，和以前不同了，就剝奪她的生活、奪去她的名字，我們也要記得，當身邊的親朋被疾病奪去記憶後，也是彼此重新諒解的開始。

最後，大家最熟悉的失智症症狀是記憶力變差、然而，它的表現卻不僅如此，而是一種進行性的神經退化疾病，與患者本身的疾病、基因、環境、後續照護，以及藥物治療都息息相關。目前的醫學上並無有效的治療，根據內政部統計資料，評估2025年後失智症患者將突破百萬，每個人的疾病進程不同，但相同的是造成家庭的隔閡、負擔。若發現家人開始忘東忘西，建議帶至醫院做完整的失智評估，透過臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating Scale，CDR）來評估患者的記憶力、病像感、執行功能、語言表達能力等各方面的狀況，依病程可分為輕、中、重度失智症，儘早就醫以免耽誤到後續的治療。

失智症患者的症狀分期

Step1：輕度失智

可獨立從事日常活動，且能駕駛與維持社交生活。輕微症狀包括：放錯眼鏡或提取物件名詞有困難、對於計畫或完成工作任務有困難等

Step2：中度失智

患者可能會忘記自家地址、無法回憶個人經歷、對自己所到之處感到困惑、可能會忘記自己的想法、無法進行對話、難以理解他人在說什麼等，溝通變得更加困難、甚至出現攻擊性、抑鬱、偏執、睡眠困難、重複的動作或語言

Step3：重度失智

溝通出現嚴重問題，無法與他人口頭交流。記憶力極度惡化，甚至有些人會臥床不起。日常生活中是需要照顧者大量協助完成所有事情

照顧失智者，這樣做就對了！

部分的生活能力仍會保留、請讓患者做他會做的事情，如能自己洗臉、掃地、唱歌、說話等。而規律的作息、散步、曬太陽有助於改善情緒，參與家務能提高自我價值。

• 在安全的前提下，給予較多的自由，不要一昧的限制行動，減少對其控制，用引導的方式，並耐心傾聽。

• 設定生活作息表，活動需要有休息時間，活動時間需考慮失智者的耐受性。

• 飲食均衡、避免不易咀嚼的食物，適當的蔬果可避免便秘，且用餐時間及位置必須固定，避免認知上的改變。

• 衣著上選擇容易穿脫的衣褲，給予自主選擇喜歡的衣物，鼓勵失智者自己穿脫衣物，除維持生理機能也可以讓他們感受到保有自尊。

• 家中的照明應充足、走道上避免雜物，以免失智者跌倒，用品貼上標籤方便取用且幫助認知。

• 保有他們獨立的生活、感受自我價值，參加活動、團體，陪伴園藝、下棋，規律的運動、伸展可以延緩失能及失智惡化，並請尊重他們的獨特性。

本文轉載自臺大醫院雲林分院