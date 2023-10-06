桃園市政府警察局平鎮警分局為配合辦理國慶連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在10月7日5時起至12時止，共7小時實施匝道封閉，另外中壢（新屋）交流道也將在10月7日6時至12時實施高承載管制，請各用路人多加注意。

平鎮警分局指出，國慶連假為10月7至10日共4天，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

警方表示，這次國慶連假收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢，平鎮警分局祝大家國慶連續假期愉快。