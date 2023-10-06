展望第四季，進入傳統電子旺季，輔信科技深耕AI相關應用，包含專業影音、網路視訊監控、影像辨識、自動控制等，並持續推動專案訂單與優化AI運算邊緣應用產品線與相關技術，為公司墊高產品競爭優勢，以期產品多元應用，爭取更多訂單挹注。

輔信科技9月合併營收維持逾1.5億元，年增率2%。9月份迷你應用電腦及工業電腦出貨量相較上月微幅成長，與去年同期約當，主係歐美市場復甦力道不如預期。醫療事業方面則市場拓展順利維持成長態勢，子公司暄達醫學醫療級減壓氣墊床及負壓傷口治療機出貨穩定。

AI時代來臨，雲端整合、AI運算、資安、新能源、智動化與新基建等產業需求升級，都將是輔信科技布局的重點項目。公司憑藉本身在硬體研發與系統整合能量，搭配子公司的醫材專業優勢，已將IT能力延伸至醫療產業布局，多款產品已被整合到醫療機構護理站資訊看板、病床旁資訊系統以及醫療車應用等，並提供符合醫療安規的Panel PC系列產品，將有助於公司在科技醫療領域之發展。

今年第三季雖全球通膨逐步趨緩，但仍處高原期，市場供需緩步恢復秩序，惟景氣循環下行壓力仍在，買氣尚未明顯復甦，致使輔信在應用電腦專案（迷你電腦／工業電腦）的業務雖已見回溫，但仍未回復正常水準，致累計前三季合併營收12.75億元，年減幅已收斂至4.25％。