潛艦國造引發洩密等爭議，目前包括台灣高檢署、台北及高雄地檢署分別針對立委馬文君遭 質疑外洩機敏資料、馬文君檢舉前海軍顧問郭璽錄音檔、國造潛艦相關廠商糾紛4部分，均分「他案」調查了解，其中，雄檢已指揮調查局南機站針對郭璽錄音檔內容找翻譯當人頭董事長、承諾韓國顧問「3億元」部分蒐證調查。

國造潛艦召集人黃曙光爆料，有立委阻撓潛艦國造計畫執行，甚至有軍火商因沒標到案子，資料直接丟給中共大使館。檢察總長邢泰釗認為此事涉及國家安全及國防機密，指示最高檢察署分案，發交台灣高檢署、台北地檢署盡速查明案情。

高檢署已指派「重大危害國家安全及社會秩序案件小組」檢察官分「他案」調查了解。檢察官將向國防部了解國防部向立委說明的「潛艦國造執行進度」報告，是否核定為國防機密，若確認潛艦進度報告屬國防機密，將涉犯《刑法》外患罪，為二審偵查案件。

至於北檢也分「他案」指派「檢肅黑金專股」檢察官查明是否涉及《刑法》洩密罪、或《國安法》。

另立委馬文君去年1月接獲爆料資料，包括大量圖紙、計畫與簡報，以及郭璽錄音檔向國防部檢舉，國防部事後表示為廠商惡鬥，沒有機敏資料洩漏。

事後馬文君將錄音檔等資料，以國會辦公室名義向法務部調查局檢舉，請調查局立案偵辦。調查局去年將案件發交南部地區機動工作站，報請高雄地檢署指揮偵辦。

依據目前曝光的錄音檔，包括郭璽要求董事長必須由韓籍翻譯來掛名，以及郭璽曾承諾韓國顧問「你先進來，就先給你3億」等部分，目前雄檢仍以「他案」偵辦中。

此外，2018年間郭璽等人向北檢控告海軍黃姓退役軍官妨害名譽，北檢認為黃姓退役軍官罪嫌不足，予以不起訴處分，另接獲告發潛艦國造廠商糾紛，北檢分「他案」偵辦中。