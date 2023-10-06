今年初高雄醫學大學校長楊俊毓率隊參訪日本，重啟因疫情中斷3年的台日醫療交流，日本加賀市展現誠意，由市長宮元陸帶隊參訪大同醫院，並簽署「健康城市」為主題的合作備忘錄MOU，解決高齡化人口所面臨的問題，以及進行醫療人才交流。

日前加賀市市長宮元陸、市議會議長稲垣清，率參訪團到訪大同醫院，加賀醫療中心4日起也派參訪團包含事業管理者清水康一、病院長北井隆平等共5人，到大同醫院進行為期3天的教育、醫療等參訪活動，並在楊俊毓、宮元陸、稲垣清、高市衛生局長黃志中等人見證下、簽署合作備忘錄加深合作。

大同醫院說明，此次簽署備忘錄，旨在協助和解決高齡化人口所面臨的問題，以及醫療人才交流等，大同醫院院長傅尹志表示，由於全球高齡化嚴重，台灣的人口老化數度在亞洲僅次於日本，希望透過合作共同努力，為兩地居民提供更好的醫療照護，同時促進國際醫療社群的發展。

大同醫院也說，大同醫院對於長期照護、阿茲海默症和失智症照護等完整的資料與經驗，能成為重要的合作焦點，希望可以改善兩城市間人口老年化的生活品質，探索最新的治療方法和護理技巧，這次合作雙方將相互派員交流，第一批預計在明年初出發，推動醫學科學發展。