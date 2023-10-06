2023年諾貝爾和平獎即將於台灣時間今晚5時揭曉，國外賭盤一致看好由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）獲獎，不過有專家指出，諾貝爾和平獎不太可能頒給征戰中的人士。若以影響的範圍和重要性來看，環保與原民鬥士極有可能上榜。

根據英國博彩網站NicerOdds的最新賠率排行榜，今年呼聲最高的諾貝爾和平獎得主人選是澤倫斯基，賠率為1賠3.2；其次是俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）、維吾爾族經濟學家土赫提（Ilham Tohti）、以及白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya），這3人的賠率均為1賠8.6。

其他被看好的第5至10名獲獎者依序為：國際刑事法院（International Criminal Court）、世界衛生組織（WHO）、瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、歐洲人權法院、俄羅斯反對派人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）和美國總統拜登。

雖然賭盤一致看好澤倫斯基，但斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）認為，他獲獎的可能性相當低：「這就好比在1941年（二戰期間）把和平獎頒給前英國首相邱吉爾，他的所作所為都是為了贏得戰爭勝利，現在澤倫斯基也是如此。」

史密斯補充表示，等到澤倫斯基帶領烏克蘭走向和平的那一天，「那時他才會被視為一個足以獲獎的人選。」

CNN報導指出，由於此前兩屆和平獎都給了俄羅斯反對派人士，今年諾獎委員會或許會把目光轉向其他議題，像是氣候變遷和原住民人權。

挪威奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）認為，氣候變遷正威脅許多原住民族的生活方式，由他們獲獎無疑是「廣泛連結人權、族群權利與氣候變遷等環境議題的好方法」。

厄爾德爾也提出他心目中的理想人選，包括菲律賓氣候鬥士陶利-柯普斯（Victoria Tauli-Corpuz）、厄瓜多的原民權倡議人士金提亞賀（Juan Carlos Jintiach）。史密斯則點名反對砍伐雨林、致力為原民發聲的巴西部落首領麥修戴爾（Raoni Metuktire）。