彰化基督醫院醫師陳良誠醫師（右）與口腔外科主任醫師蘇竣揚（左），6日在醫院內贈送手機穩定器給回院分享治療經驗的女設計師（中）。（彰化基督教醫院提供／孫英哲彰化傳真）

彰化1名輕熟女設計師活潑開朗，卻深受大笑時易露出粉紅色齒齦所苦，她在透過齒顎矯正及局部牙齦割除等手術調整未達效果後，接受正顎手術，先由正顎模擬分析系統預測手術後的顏面成果，再經由美製雙超音波骨刀系統完成手術。女設計師看到手術成果很滿意，開心展現燦爛笑容。

該名女設計師，個性開朗，笑口常開，然而她笑開懷時，容易露出較多齒齦。她對審美有較高的追求，不滿意自己笑容的視覺呈現，甚至感到困擾；此外，她又因為上顎發育較豐、嘴唇不易閉合合併深咬（deep bite），一覺醒來後常感到口乾、喉嚨痛。

她曾嘗試以齒顎矯正及局部牙齦割除的方式進行改善，但仍未能達到其審美追求，直到在一次與友人的聚會中，巧遇彰化基督教醫院正顎手術部門的醫師陳良誠，得知正顎手術可能解決問題，遂大膽接受手術。她現在開懷大笑時，對於自己的燦爛笑容很滿意。

女設計師今天回院分享自身經驗表示，正顎手術後最大的改變就是笑的差別，原本笑的會比較拘謹，現在則是可以放心大笑，到目前還沒有任何覺得不滿意的地方，不管是笑起來、咬合或是睡眠。她原本有輕微的呼吸中止症，現在相關症也獲得改善。

醫師陳良誠說，本案例上顎骨要向上向後移動的量非常大，門牙切緣移動幅度超過1公分，手術難度高，因此安排複合式手術室，透過電腦斷層系統及專屬放射師協力合作，實現即時的術後影像呈現，清楚看見原本外露在嘴唇下緣的整顆門牙，現在已恰到好處的保留些許切緣，讓笑容更有活力。

彰基口腔外科主任醫師蘇竣揚指出，許多民眾都知道正顎能改善長下巴、厚道戽斗等側顏面輪廓，但其實正顎手術也能有效改善小下巴、笑齦（gummy smile）、顏面不正歪斜等問題，該院有複合式手術室、搭配世界專利級超音波骨刀，已完成數百例正顎手術。