國旅貴桑桑被罵翻，漢來飯店事業群總經理林子寬表示，問題應該不是貴，而是付出的房價有沒有獲得應有的環境或服務水準，台北漢來大飯店著重在商務客，對價格可能沒觀光客那麼敏感，但「一分錢一分貨」，經營理念是「物超所值」不是「物廉價美」，平均房價約7000～7500元，在台北的飯店市場會屬中高價位。

睽違28年，有「南罷天」之稱的高雄漢來大飯店揮軍北上，正式宣告10月7日啟動試營運，秉持「漢來式感動服務」精神，425間客房均採用現代簡約奢華風格設計，整合智能語音管家及環控系統；餐飲除最高可容納1200人的國際宴會廳外，首波開放餐廳聚焦「一座餐檯就是一家Fine Dining 餐廳」的升級版自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊與烘焙坊的多元餐飲選擇，邀請旅客搶先體驗全新型態的智慧奢華飯店。

台北漢來客房自13坪至160坪不等，延續飯店整體現代設計風格元素，搭配大片落地觀景玻璃，簡潔俐落的現代設計語彙，詮釋寬敞舒適的住宿空間，配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面提供直覺式、個性化的智慧體驗。客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，致力為賓客提升卓越享受。

林子寬表示，以高雄漢來大飯店為例，商務客跟團體旅客比率為75％比25％，國籍大概是國外跟本地50％比50％，台北漢來大飯店地處南港，又在南港展覽館旁邊，推估台北商務跟旅遊比率分別為75％與25％，又以國外旅客為主。

林子寬表示，國旅價格偏高比較是度假飯店這塊，若以商務為主軸，應該在價格的變化不會像度假飯店這麼大，若未來能開放陸客來台，對於營運絕對會有幫助，但以目前的狀況，歐美占比約40％～45％，東南亞10％～15％，日本約占20％。