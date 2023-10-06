宏達電9月自結合併營業收入6.01億元，月增加134.77%、年增加29.78%；累計1至9月自結合併營業收入為32.18億元，年增加0.79%。

宏達電第三季營收為10.99億元、季減少3.6%、年增加1.76%。

宏達電持續在VR領域深耕，坐穩產業高階市場，為刺激VR買氣，宏達電日前推出VIVE XR Elite限時玩家大禮包活動，為VR愛好者及新手提供了完整的體驗套餐，內容包括提供遊戲禮物卡或購物金選擇，可用於增強遊戲體驗，並贈送VR串流線材，讓玩家享有高保真、低延遲的PC VR串流體驗。

除消費市場外，宏達電VR在藝術領域也有新進展，旗下VIVE Arts日前宣布與法國奧塞美術館合作今年度最重要展覽「梵谷在瓦茲河畔奧維爾：最後的日子」VR沉浸式特展「梵谷的調色盤」，這是奧塞美術館有史以來首次嘗試虛擬實境沉浸式體驗之旅，此特展將於2024年2月結束，之後並計劃推出全球發行完整版本，其中包括藝術家的其他著名作品。

宏達電對VR的投資分散在VR平台軟體、VR內容、VR社交、VR遊戲、VR博物館、VR教育、VR醫療等，儘管宏達電這些VR軟體和內容投資大多仍為明顯獲利，但在元宇宙驅使下，VR需求將逐漸增長，長線來說對宏達電營運也將帶來正面貢獻。