根據Counterpoint 統計資料指出，雖然2023年Q2全球智慧手機銷量季減5％，年減8％，但值得觀察的是，600美金以上的高階機型卻逆勢成長，季度銷量來到21％；此外，TrendForce研究顯示，2023年摺疊手機出貨量約可達1,830萬支，年增43％，2024年出貨量預期再成長38％。從這些數據分析，各品牌廠商為提振近年來較低迷的買氣，高階化、創新功能成為新品研發的重點，期望能透過新品發表製造話題並帶動消費者換機熱潮。

一般來說，若手機沒有大幅的改款，除了正常耗損所需的設備零件外，不太有大量的生產設備零件更換需求。然從近期市況來看，各品牌廠已有逐步加快在高階手機規格及功能上創新的速度，而隨著高階旗艦機的推陳出新，相關供應鏈勢必在產線及設備上進行更新調整，可預見對氣動元件與氣電整合產品的需求有望回到增長趨勢。

另外，10月25日至27日在台北南港展覽館所舉辦的台灣電路板產業國際展覽會中，氣立也將首次在台灣電路板展中參與亮相，結合展會永續低碳、智慧製造的主題，聚焦在氣立優勢產品「無桿缸」、「機械夾」與「真空元件」的展示，展現氣立在不同產業開拓的企圖心。