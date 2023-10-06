新北市今(6)天新增2例本土登革熱病例，出現在板橋與中和，統計新北目前已出現34例本土登革熱病例，但患者皆為輕症，均已康復。

新北市衛生局說明，今天新增的2例本土登革熱病例，為板橋區30歲女及中和區39歲男，2案於潛伏期間皆有台南旅遊史。分別於9月25日、27日出現發燒、肌肉痛、四肢紅疹、下痢等症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。

由於登革熱疫情頻傳，新北市副市長朱惕之下午率區公所、衛生局所、環保局及清潔隊等跨局處前往八里長道坑筍園視察防治情形。

朱惕之表示，八里長道坑位於觀音山下，多樹林、菜園或竹林，加上颱風過境帶來雨水，更有利於病媒蚊孳生。市府已連續三次至長道坑筍園區域進行消毒，並擴大半徑300公尺範圍進行消毒，呼籲市民這段時間，避免再進入長道坑筍園，也要針對周邊環境做好巡、倒、清、刷等工作，阻絕病媒蚊孳生源。

衛生局提醒民眾，國慶連假外出旅遊務必做好防護措施，穿著淺色薄長袖、長褲，並搭配使用抹衛福部許可防蚊液等，做好自我防護措施、保障健康。