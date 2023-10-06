美國不斷對大陸祭出半導體出口管制措施，但美國財經媒體專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)撰文表示，大陸航空航太對美國的威脅高於晶片，並可能損害國家和經濟安全。

高燦鳴說，大陸製造C919機種推出後，東航上週與商飛訂購100架C919飛機，交易金額高達99億美元，將在7年內分批交付，加計新訂單，C919訂單總數將達到1000架左右。

文章指出，過去30年以來，美國波音對大陸出口包括飛機相關零件和設備，在1990年代，此出口額占比達18%，並在2018年來到高峰，之後開始下滑。值得關注的是，在過去3年中，這一比例已下降至3.4%。

波音對陸出口數字大幅下滑，主要關鍵在於大陸航太業持續透過合資企業和授權協議，來取得航太技術。此外，北京當局也透過「後門」取得航太專有技術，根據美國聯邦調查局（FBI）在2017年的一項調查，大陸情報人員從通用電器竊取發動機技術，另一起案件則是大陸解放軍獲得關於超過63萬份與波音相關文件。

高燦鳴示警，半導體和航空、航太工業都高度依賴技術發展，尤其航空、航太產業，一旦競爭對手或外國勢力開發或竊取了材料化合物，或引擎設計等關鍵技術，對手幾乎可能立即追趕上，呼籲華盛頓當局應提高警覺。