台灣第一顆自製氣象衛星獵風者（Triton）將於台灣時間明（7日）上午9點36分在南美洲法屬圭亞那的圭亞那太空中心發射，台視主播林益如將與有著「火箭阿伯」之稱的太空中心吳宗信主任，以及火箭工程師黃振瑋將同步現場解說，一起迎接火箭振奮人心的瞬間。
林益如透露4年前轉播福衛七號時兒子才2歲，現已6歲的他對太空科學產生很濃厚的興趣，還會不時回放福衛七號升空影片，林益如笑說：「聽到我又要負責轉播獵風者升空，他非常高興，還要我先講解給他聽。」於是在和兒子講解的同時，也讓林益如增添許多在轉播過程中，能夠幫助觀眾了解科普知識的靈感。
台視今年首次與歐洲國家合作的獵風者衛星發射，團隊不僅動員人力，赴新竹國家太空中心設置轉播現場為觀眾帶來第一手衛星發射資訊，《獵風者衛星》發射全紀錄的片頭音樂也特別邀請到近期曾為三金典禮製作配樂、同時也是美國葛萊美音樂組織導師的蔣榮宗特別創作。
《獵風者衛星發射全紀錄》將於7日上午9點起於台視新聞台、台視新聞YouTube頻道同步播出。
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