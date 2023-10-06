颱風小犬為恆春半島帶來強勁風勢及雨量，林業保育署屏東分署經災害勘察後，墾丁國家森林遊樂區內有大量倒樹斷枝需處理，另雙流國家森林遊樂區內步道亦有落石倒木阻路需排除，為維護遊客安全及遊憩品質，將加派人手清理，實際開園日期將另行公告。
至於檜谷山屋及北大武山自然步道因有大量落石及倒木阻路，目前現場工作人員持續趕工排除中，將訂於10月13日重新開放。而藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區則不受影響，國慶連假期間照常營運。
颱風小犬為恆春半島帶來強勁風勢及雨量，林業保育署屏東分署經災害勘察後，墾丁國家森林遊樂區內有大量倒樹斷枝需處理，另雙流國家森林遊樂區內步道亦有落石倒木阻路需排除，為維護遊客安全及遊憩品質，將加派人手清理，實際開園日期將另行公告。
至於檜谷山屋及北大武山自然步道因有大量落石及倒木阻路，目前現場工作人員持續趕工排除中，將訂於10月13日重新開放。而藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區則不受影響，國慶連假期間照常營運。
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