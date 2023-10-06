十一黃金周假期前七天，大陸出遊人數7.54億人次。（翻攝自大陸央視）

大陸央視新聞6日報導，來自中國文化和旅遊部數據中心最新消息，十一黃金周假期前七天，大陸國內遊出遊人數達到了7.54億人次，同比增長78.9％；實現國內旅遊收入6680.9億元（人民幣，下同），同比增長132.6％。

今年大陸的中秋十一假期，旅遊市場持續火爆，景區觀光、都市休閒、鄉村旅遊、探親訪友等熱度明顯升高。大陸各地以「品味中秋 喜迎十一」主題，加大旅遊市場產品的供給力度。廣東、湖北、江蘇等多地舉辦創意燈會、非遺民俗表演、國潮新體驗、沉浸式遊園等活動，吸引了眾多遊客。人人是遊客，處處是風景。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，無論是闔家出遊，還是居家團圓，濃濃的家國情懷和人間煙火都是我們的主題詞。整個假期，城鄉居民的出遊意願和旅遊消費一直維持在高位運行，創造了有監測記錄以來歷史上最高的旅遊熱度，平均下來每天有超過1億人的出遊，每天創造了超過1000億的旅遊消費。從總體上來看，我們度過了一個安全、平穩、祥和、歡樂的中秋十一假期。