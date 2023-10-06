小犬颱風遠颺，但仍為全台帶來強烈風勢，首當其衝的蘭嶼出現超過17級的超級強風，導致災情慘重。據統計，有16位蘭嶼居民受傷，目前部分住戶仍停電，17座基地台毀損，多處房屋受損或倒塌，目前飛機和船隻處於停航狀態，中央災害應變中心指揮官林右昌今天中午，搭乘直升機前往蘭嶼勘災，林右昌指出，中央將全力協蘭嶼災後復原。

中央災害應變中心指出，小犬颱風重創蘭嶼，全島超過千餘戶民宅停電，17座基地台毀損，共有16位居民受傷，多處房屋受損或倒塌，蘭嶼國小與朗島國小校舍受損嚴重，蘭嶼開元港內有70至80艘船艇翻覆或沈沒，港旁道路被倒塌電桿阻隔以致吊車無法到碼頭進行覆沒船艇吊掛作業，目前海空交通中斷。

林右昌今午在副指揮官蕭煥章及台東縣長饒慶鈴陪同下，搭乘直升機趕赴蘭嶼勘災。林右昌說，中央全力協助蘭嶼做好災好復原，目前已積極調度人力與資源，將於明日赴蘭嶼協助救災，第一波台電、中油、中華電信、消防局的專業技術人員19人明早9點搭乘3架次國軍與空勤直昇機前往，協助修復基礎設施。

林右昌表示，台東縣府已協調4艘貨船在富岡漁港待命，明早10點開始裝載維生物資、油料、基礎設施維修零件等，預計在明深夜出發，預計7日清晨抵達蘭嶼。另協調海巡艇支援，將於7日上午載送國軍17人前往蘭嶼協助復原工作、視察復電進度。

林右昌說，由於蘭嶼國小與朗島國小校舍嚴重受損，將全力修復，希望能在國慶連假後完成修復，讓孩子可以就學。至於電力部分，現已有4成住戶復電，預計48小時內全數恢復電力。