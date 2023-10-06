中颱小犬5日狂風肆虐恆春半島，屏200縣道300電桿倒了43根，截至6日下午2時，滿州鄉還有4000餘戶停電中，災情慘重，蔡英文總統下午到場勘災。（謝佳潾攝）

中颱小犬5日狂風肆虐恆春半島，屏200縣道300電桿倒了43根，截至6日下午2時，滿州鄉還有4000餘戶停電中，災情慘重，蔡英文總統下午到場勘災。（謝佳潾攝）

中颱小犬5日狂風肆虐恆春半島，屏200縣道300電桿倒了43根，截至6日下午2時，滿州鄉還有4000餘戶停電中，災情慘重，蔡英文總統下午到場勘災，當場允諾全力協助地方重建，縣長周春米則希望明年汛期來前，屏200縣道電桿電纜全部地下化。

蔡英文、周春米等一行人6日下午先至滿州鄉屏200縣道勘災，該路段的電桿在「小犬」的肆虐下倒一排，台電人員目前還在搶修中；台電表示，屏東縣6日還有8444戶停電，其中滿州鄉占一半，經搶修後，截至下午2時還有4000多戶停電，現已動員238人全力搶修，預計入夜後滿州鄉全部復電，至於種樹百里沿線因電桿電纜地下化，幾乎沒有災情。

對此，周春米有感道，屏200縣道在拓寬時，就有預留電線全部地下化，台電也已準備充分，因此請求總統，希望可以在明年汛期來之前，所有屏200縣的電線電桿電纜都地下化。

周春米說，昨天滿州鄉災情慘重，全鄉都停電，恆春也停電4000多戶，台電各地工班從台南、高雄、台北等地連夜趕下來幫忙，很感謝台電所有同仁將士用命，國慶連假將至，會有很多朋友來到恆春半島，謝謝台電能盡速恢復供電，讓遊客有個愉快的國慶之旅。

隨後，一行人又至滿州國中勘災，縣府教育處表示，滿州國中屬於極度偏遠的學校，它除是原住民重點學校外，更是當地重要的收容所，可收容400人，但因已使用33年，設備相當老舊，希望中央可以補助經費加強結構安全設施。

對此，蔡英文說，會全力協助地方重建，請屏縣府盡速盤點，相關基礎設施修繕經費、重建經費，中央都會全力支持，也會與地方政府一起合作，大家一起把計畫具體呈現，讓預算盡快執行。