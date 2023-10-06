（17：40更新，補充最後結果）杭州亞運男籃銅牌戰，前兩節打完中華隊在劉錚、林庭謙各攻下14分的幫助下，49比46領先，可惜第3節在大陸隊防守加壓下進攻火力下降，被大陸單節打出34比10攻勢而讓出領先優勢，終場中華隊73比101落敗，大陸隊銅牌，中華男籃隊連兩屆亞運第4。

大陸隊前一場在最後關頭遭菲律賓逆轉，意外讓銅牌戰出現兩岸大戰，預賽雙方交手過，當時大陸隊89比69贏球，銅牌戰再度過招，中華隊第1節在林庭謙單節13分幫助下，首節打完暫時29比21領先。

第2節大陸隊三分外線命中率提升，單節砍進5記三分球，因此在該節中段比數超前，這一節剩5分15秒時中華林庭謙和大陸杜潤旺有些火氣，雙方都吞下違反運動精神犯規，這也是林庭謙此役第3次犯規，先被教練團換下場休息，在林庭謙暫時退場休息後，中華隊劉錚挺身而出，和謝亞軒在上半場結束前聯手投進3記三分球，中華隊帶著49比46帶著3分領先進入下半場。

中場休息後，大陸隊第3節一開始打出速度戰，短短2分鐘打出10比0攻勢，加上防守加壓，讓中華隊出手變得困難，該節打了2分多鐘，中華隊才靠阿巴西為團隊下半場得分開胡，大陸隊以單節34比10高潮，帶著21分領先進入第4節，末節中華隊未能複製菲律賓克服落後20分逆襲大陸的戲碼，最終28分之差落敗，未能站上頒獎台。

此役中華隊劉錚20分全隊最高，林庭謙14分，阿巴西11分，阿提諾10分、13籃板；大陸隊全隊5人得分雙位數，先發崔永熙20分最佳，趙睿17分居次。