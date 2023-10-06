有民眾日前凌晨在台北市市民大道高架橋上，以行車紀錄器拍下一段影片，一輛租賃小客車在市民高架道上逆向行駛後，跨越槽化線迴轉往西行駛市民高架道，警方接獲民眾檢舉後依法受理。

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警方表示，有關網傳大同分局轄內一台租賃小客車於10月2日1時40分許沿市民高架道下重慶北路匝道處西往東逆向行駛後，跨越槽化線迴轉往西行駛市民高架道，警方已於10月5日接獲民眾檢舉，並依法受理。

大同分局提醒用路人，在外行車時要確實遵守交通規則，駕駛人應依照標誌標線號誌指示行駛，如果走錯匝道，應至下一個出口後改道繞行，勿貪圖方便逆向行駛，而違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第3款不依規定駛入來車道，可處汽車所有人新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；以及《道路交通標誌標線號誌設置規則》第171條明示「槽化線用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越」，若違規跨越或行駛槽化線者，得依《道路交通管理處罰條例》第60條2項3款「不遵守道路交通標線指示」，處以新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。