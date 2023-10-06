基隆市動物保護防疫所於3日接獲通報，暖暖山區突增10多隻外來貓隻，調查發現為馬姓女子所有，甚至傳出是新竹縣動防所人員所棄置，基隆市長謝國樑為此震怒將追究責任，不過竹縣動保所人員喊冤，澄清是基於信任原則，按照馬女要求，協助將她無力飼養的貓犬送往基隆友人住處，未料後續該批貓犬竟被棄置，讓他們大為震驚。

基隆山區突增10多隻外來貓隻，並有交配行為，動保員會同愛媽到場捕獲4隻混種貓於寵物銀行收容所，判定應為大量惡意棄養寵物案件，透過動保志工協助調查，終找出棄養行為人馬女。由於該批貓犬為新竹動保所協助替馬女載運至基隆，讓外界誤以為是動保所棄置不顧。

竹縣動保所技正林志成對此大為喊冤，表示9月20日接獲民代來訊希望協助馬女安置她無力飼養的28隻貓犬，於是動保所暫時安置於動物收容所。根據法規，犬貓進入收容所安置3天後必須公告，等於強制收容，但馬女不願犬貓被收容，並表示基隆有友人願意飼養。

林志成表示，基於信任原則、根據民眾意願以及考量公部門資源有限，且馬女並未有交通工具可自行載運貓犬，動防所於是派出公務車將9犬、19貓協助載運至基隆，按照馬女意願處置。

根據馬女所飼養的犬貓多數未結紮，也未辦理寵物登記，依照法規可裁罰十幾萬元。林志成指出，考量馬女自稱經濟狀況不好的處境，公部門不希望依法處罰加重馬女負擔，若有其餘解決方案，都願意盡力幫忙，只是沒想到事情卻發展至此。

林志成強調，若當時馬女願意再次聯繫動保所表示確實無力飼養與安置，動保所一定會派員前往將貓犬帶回，絕不可能棄置不顧。