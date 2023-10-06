大陸海拔最高西藏風電場全容量併網發電可供14萬戶一年用。（三峽集團微信公眾號）

大陸三峽集團微信公眾號6日消息，大陸海拔最高風電項目——西藏措美哲古風電場15台單機容量3兆瓦以上風力發電機組10月4日成功併網發電，其中批量使用了目前大陸超高海拔地區已投產單機容量最大的3.6兆瓦風電機組，可以滿足周邊近14萬個家庭一年的用電量。

西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，風機設立在海拔5000至5200米之間，總裝機72.6兆瓦，共布置25颱風機。一期項目10台機組已於2021年12月全容量併網，成為西藏自治區首個超高海拔風電開發技術研究和科技示範專案，也是首個併入西藏主電網的風電項目。

今年8月3日，二期專案首批5台單機容量3.6兆瓦的風力發電機組成功併網發電。二期項目全面投產後，風電場年發電量將超過2億千瓦時，可以滿足周邊近14萬個家庭一年的用電量。

據瞭解，目前西藏自治區的能源結構以水電和太陽能發電為主，水力發電量占總發電量的89.81％，太陽能發電量占7.73％，有「夏盈冬缺、晝盈夜缺」的特點。而藏中電網最大負荷一般都在冬季出現（11月、12月負荷最大）。山南市措美縣冬春季節風速大，風能資源較好，措美哲古風電場一年中發電量最大的時候往往在冬季，平日夜間的用電高峰期也是風電場發電最好的時候，可在一定程度上與水電實現互補，有利於優化電源結構，緩解西藏電網冬季供電不足的情況。

據三峽集團措美哲古風電項目負責人王亮介紹，在一期項目成功建設基礎上，項目團隊加大科技創新投入，二期專案全部採用單機容量3兆瓦以上的機型，其中最大單機容量達到3.6兆瓦，可有效提高當地風資源利用效率。3.6兆瓦風機葉輪直徑達160米，風機輪轂中心距地面90米，具有高海拔適應性、防紫外線、防雷、耐低溫、抗覆冰等技術特點，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。

措美哲古風電專案順利併網，為後續大規模連片化開發風電奠定基礎，將助力超高海拔地區多能互補基地建設，為山南市實現鄉村振興、促進經濟社會高品質發展提供新路徑，對西藏自治區實現能源保供以及「碳達峰、碳中和」目標具有重要意義。