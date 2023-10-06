有世界上最大博弈中心之稱的澳門，放眼望去約有90萬名觀光客陸續湧入狹小的鵝卵石馬路。其中，部分在幾十個炫麗的賭場中賭博，部分則在議事亭前地等歷史景點自拍。

有家澳門飯店業者表示，在截至6日的8天長假期間，每日遊客數量比去年暴增超過5倍，飯店入住率也超過90%。陸客數量約占澳門這個前葡萄牙殖民地，全部遊客中的80%。人口數約70萬的澳門，是中國大陸唯一在賭場內賭博合法的地區。

澳門賭場現在生意火爆，但營收結構已經跟疫前截然不同。一般賭客對賭場的挹注，已經回復至疫前一樣，甚至還超過疫前。不過，來自VIP客人的收入，卻只有疫前的15%而已。

至於另個特別行政區香港，9月29日至10月4日期間，約有100萬名遊客進入這個亞洲的金融中心，期間也有140萬居民離開香港。香港零售業者表示，這段時間人流增加30%，但業績跟平時周末差不多，表示部分觀光客不願花錢。

自新冠疫情2020年爆發以來，許多人改變消費模式，選擇便宜的餐飲以及活動，例如在城市內運動或游泳等。房地產公司指出，香港著名的幾條購物大道上，平均大概有半數都是空的。這些購物大道在2019年疫情爆發之前的十一長假，曾吸引5,600萬觀光客。