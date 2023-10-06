健太郎體驗畫臉譜。（日本的高志提供）

松野高志在《台灣好吃驚》表現優異，近年來在主持工作上越發穩健，連續2年受到金鐘獎的入圍肯定，今年更獲提名金鐘獎「最佳生活風格節目主持人獎」。相當喜歡台灣文化的他，平常和好友健太郎兩人到台灣各地走走看看，並將所見所聞分享在個人YouTube頻道「日本的高志Takashi」中。而他和健太郎兩人在頻道中詼諧拌嘴的片段，也成為影片中相當受歡迎的特色之一。

高志這次特地帶首次來台南的健太郎到擁有八百年歷史、有「台版紫禁城」之稱的正統鹿耳門聖母廟，一則希望了解這個富有特色及獨特信仰的地方文化外、另一則是想要了解台南在地代代相傳的「土城香武陣」，包括宋江、金獅、白鶴陣、八家將等的陣頭文化。

兩人先參觀漂洋過海、遵循媽祖旨意到土城扎根，富涵歷史故事的百年王船，並嚐了口感像海水可以保平安的王船水，健太郎驚艷於本殿的壯觀宏偉，感嘆日本的廟宇都沒有這樣華麗明亮，覺得很新鮮，高志得意的說：｢所以我才帶你來這體驗的啊！｣

兩人做完了寺廟巡禮，高志更帶健太郎去廟裡特有的古風攝影棚做角色扮演，健太郎選了將軍服配上官帽，並戲稱這是個「裝了竹蜻蜓、哆啦a夢的帽子」，而高志穿上了皇帝服裝扮成高志國王，兩人搞笑地穿梭在攝影棚間的不同場景拍照，甚至還穿著古裝去參拜月老。

這次來到土城的重頭戲，是兩人要體驗學習在地的陣頭文化，首先就遇到獻身八家將近40年的開臉師傅要幫他們畫臉譜，第一次畫臉譜的健太郎顯得異常緊張，但在資深的師傅在他鼻子幫他畫下臉譜的第一筆後，他反而搞笑的說味道「很香」，也覺得自己很像哆啦a夢有紅紅的鼻子。

臉譜師傅根據兩人的臉型和神情分別幫健太郎和高志畫上四季神(鳥神)、以及蓮花(花神) 的臉譜。畫的過程中因師傅手法純熟還讓高志覺得太舒服幾乎一度睡著，最後看到成品兩人還笑稱自己可以化做「花與鳥的組合」。

除此之外，土城香的宋江陣、金獅陣、白鶴陣各個陣頭的師傅也特別出動為兩人開班授課，幼幼班的兩人雖然架式十足，但不時會做出令人噴飯的爆笑舉動。在演練金獅陣的時候，健太郎舞獅頭、高志在獅尾，開始配合時一切順暢，受到師傅們的誇獎，但隨即頭尾默契不足、無法協調讓高志開始「大暴走」，成為走鐘搞笑版。

演練白鶴陣的時候，健太郎則是扳回一城，活靈活現展示出白鶴的招示，也贏得在場民眾的掌聲。學習八家將走位時高志不時同手同腳，而健太郎則是全程入戲維持著同一個動作，在本尊身邊的兩人可說馬上變成Q版的八家將。

第一次到台南的健太郎表示，｢對於我這個台南菜鳥來說，首次来到台南，沒想到宮廟有這樣的美景，還吃到了特別的濱海料理，也體驗到台灣特別的宮廟文化，連吹過來的風都和其他地方感受不同！｣

而一直很喜歡台南的高志也說：｢我一直很喜歡台南，這裡保存很多早期的建築，這次了解到更多台灣的廟宇文化，而且陣頭師傅都很友善熱情，讓我感受到更深度的文化，我覺得是很珍貴的體驗，不愧是明年400年的台南，這次體驗完後我更變喜歡台南了！｣