台灣目前已經進入高齡化社會，推估將在2025年進入超高齡社會，社會各界都相當關心銀髮族出門在外的交通安全。台北市議員許淑華今（6）日一早就和北市官員會勘公車候車亭，盼能改善銀髮族的等車環境。

許淑華在臉書表示，一早忙著召集官員到處會勘，台北市因都更緩慢，老舊社區街道普遍狹窄，人行道設置更是不足且路幅不大，導致長者搭乘公車無法設置候車亭，無法讓大家好好候車。

針對北市侯車亭，許淑華指出，經交通局統計本市共有3343個公車站位，其中，符合設置候車亭條件，計有1412站（可設置率4成）已設有公車候車亭。而目前未設置候車亭之站位部分，經檢討原因包含，人行道空間不足、地下管線障礙、無法取得土地所有權人同意及與當地民眾未能達成共識等情形。

許淑華強調，因為候車亭尺寸關係，人行道寬度至少要1.5公尺以上，且尚須現地會勘確認。「因此，召集官員共同解決問題，解決市民居住安全與通行問題確實是當務之急最重要的課題！」