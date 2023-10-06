諾貝爾和平獎得主6日在挪威奧斯陸揭曉。

（17:50更新得主揭曉、背景）2023年諾貝爾和平獎得主已於台灣時間周五（6日）傍晚5時由挪威諾貝爾委員會於奧斯陸公布，得主是伊朗54歲女記者兼人權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），她多年來反對伊朗婦女受壓迫，並為促進所有人的人權和自由而奮鬥，獲得表彰。她也是和平獎1901年開始頒發以來第19位女性得獎人，得主揭曉的這一刻，她仍在獄中服刑。

委員會進一步指出，今年和平獎也表彰去年參加示威活動、表達反對伊朗政教合一政權針對婦女歧視壓迫政策的數十萬人，示威者的格言「女性、生命、自由」恰如其分彰顯穆哈瑪迪的奉獻與成就。

2022年國際衝突之中最受矚目的是俄烏戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基成為今年國際賭盤最為看好的和平獎得主。不過，挪威諾貝爾委員會今年把這座獎頒給了伊朗社運女傑、目前仍在坐牢的穆哈瑪迪。

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

委員會提及，穆哈瑪迪身為女性、人權倡議者、自由鬥士，為了言論自由、獨立人權勇於奮鬥，她個人為此付出巨大代價，伊朗當局多次將她逮捕下獄，總計判她31年監禁、154次鞭打，她至今仍身繫囹圄。

國際特赦組織資料顯示，伊朗當局2016年以與穆哈瑪迪人權工作相關的幾項捏造罪名判她坐牢16年，經數萬人呼籲聲援，她在2020年獲釋出獄。然而，穆哈瑪迪2022年4月再度遭判監禁超過10年，並被指控「散佈反對體制的宣傳內容」。

In September 2022, Mahsa Jina Amini was killed in Iranian morality police’s custody, triggering political demonstrations against Iran’s regime.



The motto adopted by the demonstrators – “Woman – Life – Freedom” – suitably expresses the dedication and work of Narges Mohammadi. pic.twitter.com/rAGzcaqmWy — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

諾貝爾和平獎至2023年為止已頒獎104次，1914年、1915年、1916年、1918年、1923年、1924年、1928年、1932年、1939年、1940年、1941年、1942年、1943年、1948年、1955年、1956年、1966年、1967年、1972年均無得主，累計19次。歷來最年輕得主是巴基斯坦人馬拉拉（Malala Yousafzai），2014年獲獎時才17歲；最年長得主是1995年得主、波蘭裔英籍科學家兼社會運動者羅布拉特（Joseph Rotblat），時年87歲。

至今年為止，70次由1人獨得，31次由2人共享，2次由3人共享（1994年、2011年），1次（2022年）由1人與2組織共享。104次之中，有27個組織獲得肯定，19名女性得獎，1人拒領。拒領事件發生於1973年，時任美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、北越外交官黎德壽（Le Duc Tho）以共同促進越戰停火共享殊榮，然而黎德壽以當時越南尚未重返和平為由拒絕領獎。50年過去了，這仍是諾貝爾和平獎開始頒發迄今最大爭議之一。

2023年諾貝爾6大獎項，至周五已公布5獎得主，依序為生醫、物理學、化學、文學、和平獎。最後一項是經濟學獎，下周一（9日）回到瑞典斯德哥爾摩由瑞典皇家科學院揭曉得獎人。每座獎項獎金1100萬瑞典克朗（新台幣約3230萬元）。