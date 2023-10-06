小犬颱風雖已遠離，但山區邊坡土石含水量仍高、且聯外道路受阻，考量部份地區仍可能有較大雨勢，林業保育署台東分署今天宣布嘉明湖步道和沿路2處山屋持續封閉，知本森林遊樂區則在8日開園。

台東分署表示，除鯉魚山步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道於10月7日起正常開放外，嘉明湖國家步道及兩處兩山屋、向陽國家森林遊樂區步道群、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、紅石步道、大武觀海步道及浸水營國家步道等8條步道及霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道等6條林道，部分因聯外交通受阻，且山區因連日降雨影響，山區邊坡土石含水量高，仍有崩落風險，仍將維持封閉，後續將視現場修整確認後，再行公告開放事宜，請遊客及山友暫勿前往。

此外，嘉明湖國家步道封閉期間核准住宿的山友，可電洽林業及自然保育署台東分署申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費。