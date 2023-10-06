2024總統大選外界關注在野整合，民眾黨主席柯文哲今(6日)拋出以5家民調作為藍白合的評判，國民黨主席朱立倫則回應，先確認願意藍白合組政治聯盟，各種方法都不排除。對此，媒體人陳鳳馨表示，朱立倫很早之前就定調要藍白合，精算的是「國民黨贏，黨主席才有地位」，而不是要搶哪個位置，朱沒那麼小氣，且朱不會防著前高雄市長韓國瑜，他們是不同類型的人。

陳鳳馨今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，她很清楚知道，朱立倫和趙少康的想法其實是不一樣的，而最後做決定的人是朱立倫，因為朱不願意聽趙少康的。趙少康的想法已經公開說過，就是「國民黨要當正的」如何如何，因為趙有留下國民黨是大黨的印象，但在這種情況之下，願意大大方方退的人，才會是贏家。

陳鳳馨透露，她代表不了朱立倫，但她了解朱的想法，大家都說朱立倫是精算師，而朱現在精算的是「國民黨贏了，我當黨主席才有地位」，而不是在計較哪個位置不能搶，朱立倫沒有那麼小氣！

陳鳳馨也說，朱立倫在想的「贏」包括政黨票、區域立委，最好是總統也能贏，這裡面有各種優先順序，朱在這些事情上才是精算師，其實藍白合是朱立倫很早就定調的事情，只是過程中有很多三言兩語。在社會上還沒開始討論藍白合之前，她就透露過藍營會從立委開始堆疊善意，這也與現在的局勢相符合。

對於「朱立倫會防韓國瑜」的說法，陳鳳馨也直言，真的不會！他們是不同類型的人，在政治上的發展就是彼此相互不競爭，朱、韓的各系特質使的兩人的路線完全不同，若把對方視為競爭者就蠢斃了，朱立倫沒有笨到這種程度，所以在這件事上會比柯文哲定調更快、更清楚，但個性決定命運，朱立倫若早點像柯一樣大大方方講出來，就不會有這麼多紛擾。

陳鳳馨也說，外界很多加註在朱立倫身上的小心眼，好壞先不論，但如果用蠢的方向去想朱就會想錯；而韓國瑜是有單純的一面，對國民黨好、中華民國不打仗，這點要相信韓國瑜的誠意。