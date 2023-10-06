賴清德與花蓮競選團隊合影。（張美慧辦公室提供）

民進黨總統參選人賴清德今抵花蓮，來到黨籍立委參選人張美慧主持的「想你電台」錄音，他談及花蓮交通建設要跟台東生活區域結合，整合縣內交通公共運輸系統，主張「公車捷運化」的構想，也提到地方關切的蘇花改二期「蘇花安」預算已編列，花蓮跨縣市交通網將會更便捷。

賴清德提到，過去幾十年來，政府重北輕南。蔡英文總統任內，對東部交通建設花了很多力量，包括鐵路電氣化，目前正在進行鐵路雙軌化，蘇花改已完成，正進行蘇花安的工程，預算都已編列，期程排定，未來讓花蓮鄉親有一條安全回家的道路，是可以預期的。

提到交通建設，賴清德說他主張，花蓮要跟台東生活區域結合，公車、客運，台南縣合併前有些地方沒客運，他擔任市長，整合成捷運化的公共運輸系統，比照捷運精神，車班密集、準時，目前這套系統運預作很好，現在搭客運已超過2000多萬人次，車班經醫院、學校，車站、港口等任何重大的交通、觀光景點，就是人民生活所必需的，都給予關注。

花蓮有些偏遠地區，還要加上計程車、民間經營的運輸公司，有需要的時候，可以打電話，政府就可以派車去接，才有辦法解決花蓮的問題，交通解決，產業才有可能發展。

賴清德也說，政府通訊系統要布建到6G，即使偏鄉部落也是，未來政府要發展低軌道衛星，以後手機不是靠基地台，是靠人造衛星打下來，每個地方都收得到，當交通電信更便利，就有一些軟體公司，可以到花蓮創業，增加年輕人回鄉創業就業。

除交通、通訊建設，賴清德說，花蓮農產運銷相對重要，行政院推動冷鏈技術，有畜產、農糧產兩種系統，最近農業部要核給花蓮3. 1億建置農糧產冷鏈設備，之前也補助6000萬元給畜產，目的是農業豐收時，才不會榖賤傷農，當市場沒辦法消化，單位價格降低，農民沒得到利益，有冷鏈系統保住農產品鮮度，又不致影響市場價格

賴清德說，花蓮原本就有觀光和農業，他希望能協助行銷國外，尤其是距離最近的日本石垣島和沖繩，未來會朝這個方向努力。