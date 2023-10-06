台北市議員簡舒培今(6)日質詢時，痛批前台北市長柯文哲在卸任前非常自豪的還債570億元，根本是掏空台北市的基金用以還債，「假還債之名，行掏空台北市之實，賺取還債美名」。(丁上程攝)

台北市議員簡舒培今(6)日質詢時，痛批前台北市長柯文哲在卸任前非常自豪的還債570億元，根本是掏空台北市的基金用以還債，「假還債之名，行掏空台北市之實，賺取還債美名」，也酸台北市長蔣萬安為了藍白合，不敢講清楚柯文哲的爛攤子。

簡舒培直言「不同意柯文哲還債570億元的說法」，2015年柯文哲上任台北市長後，教育基金還有113億元，但他卸任之後只剩42.9億元，扣除指定用途的費用剩12億元，全部被掏空，為此今年還為此多編44億元來補充教育基金。

簡舒培指出，除了教育基金外，產業基金在柯文哲上任時還有12.5億元，2022年只剩下5.3億元，被掏空了7.2億元；台北市輔助公職人員購置住宅以及急難救助基金，柯文哲上任後有17.7億元，卸任後只剩下3.27億元，少了14.4億元。

她痛批，更離譜的是，抵費地基金柯文哲上任後有225億元，卸任後有只剩42.6億元，其中2021年更解繳312億元給平均地權基金，結果總共解繳給市庫148億，這就是

還債570億元的來源，「假還債之名，行掏空台北市之實，賺取還債美名」。

簡舒培表示，柯文哲任內有35個基金，其中2個已經結清，兩個正在結清，到底還有多少個基金被柯文哲掏空，市長須向市民說明，另外北流、北藝分別有1.9億元、2.36億元的賠款，且柯文哲任內的爭議案有74件，比馬英九、郝龍斌兩位前市長還多，目前還有20案在訴訟中，可能還會有26億的賠款，「一個是掏空基金、一個是留債市民，要求蔣萬安對議會、市民說明交代」。

對此，蔣萬安則說，客觀數據、客觀事實是這樣，柯市府就是減少撥補到基金的費用，做成還債的總金額，後續也會研議辦法解決這個問題。