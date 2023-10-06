受惠於雲端運算及高階伺服器電源營收持續成長，光寶科9月全球合併營收為141億元，不含已轉讓之影像事業部，月增6%、年減7%，為111年11月以來單月新高，其中高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，資訊及消費性電子部門營收較前月持續成長近一成，營收佔比達47%。

在雲端及物聯網部門方面，雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門整體營收月增逾5%，營收佔比為34%。

至於光電部門，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用，以及電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用需求穩定，營收佔比為19%。

光寶科今年前9月合併營收為1114.24億元，年減14.54%。

在AI伺服器電源方面，光寶科AI伺服器電源已於今年上半年開始少量出貨，光寶科預估，下半年AI伺服器電源3000瓦到5000瓦高階電源營收5%到8%，隨著GPU供應問題逐步解決，明年會相對樂觀，預期佔營收比重有機會10%到15%。