司法院推動讓生成式AI來撰寫不能安全駕駛、幫助詐欺2類犯罪的裁判草稿，AI是否能取代法官，引發外界極大疑慮；司法院6日表示，將於近期召開外部諮詢委員會議，廣泛收集各界意見，並參考行政院訂定之「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引」，研擬司法院版參考指引，並審慎評估本系統試辦上線期程。

司法院說明，在本系統流程設計上，法官未來如利用本系統製作裁判書時，必須審酌全部卷證內容，先為有罪或無罪、被告是否自白或否認、適用法條為何等先決條件判斷後，始依序點選系統視窗條件欄位，並確認系統依上開設定條件提供初步例稿內容，再由法官斟酌確認，繼續製作完整裁判書。

司法院強調，本系統之開發使用，僅限於初步例稿撰寫，旨在減輕法官書寫裁判書之負擔，提升司法品質，絕非取代法官核心審判權限；司法院表示，感謝各界對於本系統之關心，將先研擬參考指引，待指引完成，再行審慎評估試辦上線期程。