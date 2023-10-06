民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞因傷害、恐嚇、偽造文書等罪遭法院判刑2年10月，不過由於他已被羈押多日，本僅要易科罰金78萬元後再關14天多即可出獄，不過傳出檢方向法院聲請撤銷林秉樞恐嚇前女友案的緩刑，獲新北地院裁准。今（6日）新北地檢署除命林秉樞報到執行，檢方亦確定不同意其易科罰金，讓林最久將再被關2年多。

對此，高嘉瑜指出，於本案發生以前，林先生就因威脅殺害單親老師前女友而受緩刑判決；該案中林先生手機裡的各種傷害多名女性資訊，早就足以達到使檢察官依刑事訴訟法「知悉犯罪得主動偵辦」規定另案偵辦，但非常遺憾的是，當時的司法發現那些手機裡的內容，選擇了忽略。

她指出，直到後來2021年的事情發生，才有檢察官基於正義感，主動偵辦該案件，回頭補充那位單親女老師的案件，如果司法能在第一次案件發生後沒草草了事，也許就不會有後面更多的悲劇。

高嘉瑜說，如果是她一個人的事，她不會如此義憤填膺，但2021年案件爆發後，週刊、檢警都可以證實，女性受害人超過10位以上，其中甚至包括2位女律師、一位法學教授等對法專精的高知識分子；但在案發後，仍沒人願意站出來承受如此壓力，所以她認為，本案不是她個人的事，而是實在有太多人被傷害，且需要她，也只有她，站出來為大家處理。

高嘉瑜再指出，在本次司法過程中，林先生用盡各種方法狡詞閃避，甚至用各種手段企圖逃避應負的法律責任，除了可以證明林先生在事後不僅毫無悔意，同時也是對她、以及其他受害者造成更多的傷害。

高嘉瑜認為，今天檢察官做出撤銷緩刑及否決易科罰金的決定，是因檢察官考量林先生惡性不改，且依法律規定，所做出的裁決；依刑法規定，緩刑期間故意再為刑事犯罪，本就該撤銷緩刑，所以林先生今天是因自己的所做所為而受到法律的懲罰，撤銷及刑期不能易科罰金，都是正確的法律處遇。反過來說，如果司法今天不對林先生撤銷緩刑，才是法律被轉彎、才是司法被扭曲。

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