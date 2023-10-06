母公司台灣葡萄王9月營收年增1.99%，前9月營收年增18.45%。代工業務因受9月底連假影響出貨期程，但所延遲的業績預期將貢獻於次月營收，前9月表現仍維持雙位數成長，年增24.92%。值得一提，海外代工單月營收已突破國內代工2倍，顯示葡萄王海外市場耕耘成果倍受肯定。

子公司葡眾9月營收較去年同期減少18.41%。主要因8月中旬調整部份產品價格，原售價商品數量有限，刺激會員8月超買存貨，影響9月份業績表現，不過整體Q3營收仍較去年同期成長近1%。緊接著Q4進入衝聘旺季，且會員超買庫存已去化完畢，營收再創佳績勢在必行。

上海葡萄王9月營收年增40.07%，前9月營收較去年同期雙位數成長年增32.61%。隨著新通路銷售全面啟動，加上整體代工業務穩健，為迎接Q4出貨旺季，上海葡萄王除了持續配合客戶需求備貨與開發新品外，自有品牌OBM策略方向將更積極佈建規劃，品牌新品也預計於Q4推出，屆時將為營收注入新動能，推升營業表現正向成長。