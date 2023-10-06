淡江大橋八里端主橋鋼梁節塊拉進焊接完成(公路局提供／簡立欣台北傳真)

淡江大橋主橋塔全景(公路局／簡立欣台北傳真)

交通部公路局副局長林聰利(左)及公路局工務組副組長潘客舟說明淡江大橋進度(簡立欣攝)

銜接淡水和八里地區的淡江大橋刻正興建中，公路局表示目前進度已經逾51％，其中關鍵的主橋塔工程共有53昇層，已施作至第14昇層，預計今年可施做到第18昇層。全部工程2025年底完工。

淡水地區長期交通壅塞，淡海新市鎮又吸引年輕族群入住，衍生大量交通需求，但目前淡水和八里之間最快交通方式是搭渡船。為解決淡水地區交通問題，並兼顧保存淡水夕照的文化資產，規劃興建淡江大橋，除了是全世界最長跨度（450公尺）的單塔不對稱斜張橋，也可提供捷運、汽車、機車、自行車、人行等多種通行方式。

公路局工務組副組長潘客舟表示，淡江大橋完工後，大幅縮短淡水、八里通行距離15公里，節省25分鐘車程，淡水這頭從沙崙路上橋，到八里直接接台64線，半小時到板橋、中永和、桃園國際機場，減少台2線竹圍路段17％及關渡大橋30％交通量。

公路局副局長林聰利表示，繼去年8月底完成主橋塔基礎大底大灌漿的里程碑後，今年淡江大橋河中段主橋塔已長高55公尺，施作至第14昇層，目標今年施作到第18昇層；另已接續拉進八里端主橋鋼樑橋梁節塊；預計明年開始組裝及拉進淡水端橋梁節塊。

林聰利表示，淡江大橋主體結構設計使用年限是120年，可抗7級地震及16級風，當初做過風動測試，7級以上劇震後仍可緊急救災，做為「生命線功能」等級橋梁。

林聰利表示，接下來的施工挑戰除了寒冷的東北季風之外，又因為施工昇層愈來愈高，必須更注意安全問題。一旦淡江大橋完工，代表國內營建水準更上一層樓。