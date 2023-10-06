選戰進入倒數破百，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事昨天主持召開百日作戰會議，啟動新一波作戰規劃，黨政人士轉述，潘孟安在會中下達，「我們做好進入一對一的對戰準備」。此外，今天正逢賴清德生日，不公開行程及便當會，就安排九場活動。

賴清德9月開始發布國家希望工程政見，選戰節奏也進入新一波作戰規畫，潘孟安昨天召開選戰會議，黨競主管與歷屆大選輔選重要幹部齊聚，討論選戰布局，包括總統大選不排除最後若進入「一對一對決」擬定因應策略、力拚立委席次過半、拉抬政黨票等，各路人馬獻策並凝聚共識。

黨政人士轉述，陸戰布局部分，各縣市暨立委總部接棒成立，賴清德母雞帶小雞進入地毯式橫掃旋風模式，10月下旬起，二十三個全台各縣市總部與區域立委總部將陸續成立，第一站由台中立委候選人莊競程10月14日成立賴清德聯合競總。

黨政人士說，賴清德本就積極勤跑陸戰後援會組織，鐵人行程滿檔，一天跨縣市行程已成常態，今天正逢賴清德生日，卻也安排九場活動，百日作戰掃街將更綿密。過去的五層複式動員催票，從4月社會力先行，各縣市信賴台灣之友會打頭陣，7月緊接著成立專業團體後援會，結束訪巴拉圭過境美國之行後，9月進入國家希望工程願景系列政見發表，一場場接棒登場，未來總部成立，節奏緊湊，按部就班。

據轉述，潘孟安表示，「我們做好進入一對一的對戰準備，除了注意時事，認知作戰錯假訊息即時澄清速度要快，地方輿情掌握也要全面，沒到投票當天都不能鬆懈」。

潘孟安說，整體選戰強調按照節奏，一步一腳印跑，空戰陸戰結合、線上線下串聯、組織社群整合，三股勢力匯聚成最強挺賴力，一如賴清德主席曾以棒球術語比喻，「七局後才會決定勝負，失誤少的一方就是贏的一方」，即使民調領先優勢，賴陣營備戰整軍不敢大意。