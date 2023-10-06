張筑涵6日在杭州亞運輕艇女子激流標竿K1決賽，意外划出1分49秒51成績摘金，這也是中華代表團第16金，比完賽後她也痛哭失聲，更說：「不敢相信，跟夢一樣，我有想過前3，卻沒想過第1，原本以為只能搶第2，這種感覺就像美夢成真。」

從仁川亞運銀牌，到上屆雅加達亞運銅牌，這次張筑涵把亞運獎牌成色變成金色，「剛比完下來哭很慘，因為走這條路很不容易，在台灣沒有訓練場地，原本說過在宜蘭或中部蓋場地都沒成真，有很多阻礙，我們訓練只能出國找地方訓練。」

其實比完東京奧運，張筑涵面臨低潮，一度萌生不想划了的念頭，幸好爸爸、媽媽與家人不斷鼓勵，以及東奧前過世的啟蒙教練李榮溫希望她追求更好成績，很多情緒頓時湧了上來，所以她才在賽後哭了出來，甚至她原本差點沒有選上亞運國手。

「因為最後一次亞運決選在台灣舉辦，當時有風，標竿也很輕，所以我沒選上，當時就想退休去當教練，沒想到亞運因為疫情延後，我也跟著黃金計畫的亞運培訓國手一起出國訓練，」張筑涵說，「後來有機會重選，我也重新成為亞運國手，才有今天這面金牌。」

張筑涵坦承，這次亞運應該是她最後一屆，現在只是嘴巴說說，還須跟家人討論，也沒獲得教練同意，不過明年巴黎奧運仍會看到她的拚戰身影，「現在就是再拚奧運，回去台灣沒多久，我就去日本訓練，準備10月底的奧運資格賽，下一屆亞運就再看看！」