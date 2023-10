創意是廣告發想的基石,許多觸動人心的廣告皆來自源源不絕的創意構想。博報堂集團為日本領導地位廣告公司之一,海外也設立多處分支機構。博報堂集團獨創「生活者發想」理念,由品牌建設的基礎思考哲學發想,相信消費者不僅只是購物者,而是有心跳與獨特生活方式的人。格威博報堂集團落地實踐生活者發想的理念,與日本博報堂集團雙邊跨國聯手,藉由不同的講座、訓練與工作坊提升格威博報堂集團創意人才多元創新的能力,打造跨領域創意人才激盪空間。

博報堂集團強調將消費者的生活進行全方位研究,企業應該把「顧客」定位成「為了讓生活更豐富而選用商品的生活者」,進而從多元的生活觀察中,發想出無限的想像。日前特別邀請到博報堂國際創意長木村健太郎在台北舉辦Creative Alchemy創意煉金術課程,與格威博報堂同仁們分享如何運用生活者思維產出意想不到的好創意。講座中透過五種不同的創意發想案例,以問答及分組討論的方式,讓創意們現場腦力激盪,激發集團成員們更加多元的視角及火花。

木村健太郎在1992年加入博報堂,並開發出整合策略、創意、數位和公關領域的跨領域專業能力,專長涵蓋由大眾廣告到數位和戶外為基礎的創新廣告,更獲得超過150個廣告獎與八座年度大獎。目前擔任博報堂執行董事/博報堂國際創意長,主持全球創意業務。此次活動邀請到木村健太郎可說是強化日本台灣雙邊理念與落實的最佳範例。

博報堂國際創意長木村健太郎的創意煉金術課程,格威博報堂同仁們踴躍參與,激發多元創意。(圖/聯廣傳播集團)

此外格威博報堂集團更邀請到Hakuhodo Global Creative Director間部奈帆,擔任今年TIDAF台北國際數位廣告節講者,以《A Global Journey into the Future of Green Creativity》為主題,帶領現場觀眾發想不一樣的創意思維。間部奈帆於今年坎城創意節中以Aizome Wastecare™ Industrial Waste - Certified As Skincare.獲得金獅獎光榮,格威博報堂集團先前亦邀請間部奈帆分享參加坎城創意節的心得與收穫,期間學員積極發問、共同討論助於激發創新思維,發想無限的可能性。

間部奈帆自1999年在Hakuhodo服務,現已成為Hakuhodo全球創意總監。基於女性洞察的核心創意,產出許多優秀的整合解決方案,特別是在女性用品領域,並贏得包括坎城國際創意節的鈦獅、金獅、銀獅和銅獅,ACC的銀獎等諸多大獎。

格威博報堂集團邀請Hakuhodo Global Creative Director間部奈帆分享參加坎城創意節的收穫,期間學員積極發問、共同討論助於激發創新思維(圖/聯廣傳播集團)

日本博報堂 X 格威博報堂集團透過多元講座、案例課程交流,與總部資源整合擴大服務內容,活用博報堂集團獨有的工具、研究資料、人才、市場知識等全球性資源,持續深根台灣市場,提供客戶全方位且創新的廣告行銷服務。