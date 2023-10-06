三立集團2019年以26億6300萬元收購桃園埔心牧場，宣布將開發為三立影城，民眾黨立委陳琬惠6日在立法院質詢時踢爆，當時由時任桃園市長鄭文燦主政的市府，與內政部、文化部、財政部圖利民進黨自家派系，讓三立集團宛如「先知」般砸大錢所購買的埔心牧場，一路通行無阻地完成土地變更蓋影城。

陳琬惠提到，鄭文燦市府自己幫三立當陳情人，還建議內政部都市計畫委員為「配合桃園市文化創意觀光產業之需要」，土地使用計畫修正為「本區除供文化創意觀光產業相關設施外，並作一般遊樂設施使用」，最後內政部也完全照著桃市府的意見通過，「我不知道其他企業有沒有像三立這樣的待遇？」

陳琬惠說，非常可笑的是，鄭文燦市府所提出來的護航意見，根本是魚目混珠，三立影城計畫根本沒有在前瞻建設計畫中的「文化生活圈建設計畫」，鄭文燦市府卻拿來舉例，企圖混淆內政部都市計畫委員會的委員，「護航三立到這種程度，我都覺得鄭文燦當時所在的市政府，當時為什麼會做出這樣的事？」

陳琬惠直呼，更離譜的是，在鄭文燦卸任市長前1個月，桃市府就與三立影城速簽協議書，並在鄭卸任市長前6天，核定三立自辦市地重劃案，同年12月20日，也是鄭卸任前1天，鄭文燦就馬上跑去參加三立影城的開工典禮。

行政院長陳建仁回應，若有好的文化產業推動，中央與地方也一定全力促成，審議速度就要看準備資料是否齊全，相關委員會也都一定有很嚴謹的考量，才通過桃市府的建議計畫，過程必定是合情合理合法，「講求效率一向是鄭副院長在擔任市長期間，確實他做事是劍及履及。」

內政部長花敬群則說，都市計畫審議過程中，就算政府部門想提出建議，也得透過人民陳情案的管道提出，「倒不是說，好像他幫他護航還是怎麼樣，我想我們對都市計畫的人陳只要有一定的程度認識，應該就不會有這樣的誤解。」