鉅橡因應HDI、多層板與ABF載板市場需求包含，5G通訊、AI伺服器、汽車電子化、半導體高階製程與消費性電子產品持續去化庫存驅使，帶動公司PCB耗材9月出貨量，恢復到旺季水平。
鉅橡9月營收1.01億元 連續三個月成長
專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）9月合併營收1.01億元，月增率0.3％，與去年同期相較衰退13.8％，單月營收連續三個月正成長，並創今年以來高點。累計1至9月合併營收8.3億元，年減率21％。
專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）9月合併營收1.01億元，月增率0.3％，與去年同期相較衰退13.8％，單月營收連續三個月正成長，並創今年以來高點。累計1至9月合併營收8.3億元，年減率21％。
鉅橡因應HDI、多層板與ABF載板市場需求包含，5G通訊、AI伺服器、汽車電子化、半導體高階製程與消費性電子產品持續去化庫存驅使，帶動公司PCB耗材9月出貨量，恢復到旺季水平。
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