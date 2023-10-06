鉅橡因應HDI、多層板與ABF載板市場需求包含，5G通訊、AI伺服器、汽車電子化、半導體高階製程與消費性電子產品持續去化庫存驅使，帶動公司PCB耗材9月出貨量，恢復到旺季水平。

東鋼9月營收53.7億 連2月年增率成長
《半導體》群聯9月營收雙增 潘健成：NAND價格起漲趨勢確認
《營建股》台南建案持續入帳 皇龍Q3營收登頂
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