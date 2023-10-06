帶著對中華隊的1敗進到超級循環賽，韓國隊在複賽連過2關，先後擊敗日本、大陸隊，確定以2勝1敗戰績晉級金牌戰，將與中華隊再次碰頭。中華隊總教練吳思賢也有看了中午的比賽，他認為，要能由球的關鍵還是在減少失誤，另外也要靠打擊適時、連貫發揮。

韓國隊今天以8比1扳倒地主隊，包含姜白虎、金周元都開轟，全場共敲出16支安打，凶猛火力也讓吳思賢笑說：「火力有點可怕。」他認為，中華隊與韓國隊的投手陣容應該差不多，勝出關鍵還是在打線能否適時發揮，另外就是必須要減少失誤，勝算才會提高。

中華隊在杭州目前取得4連勝，4戰中僅丟掉2分，且都是非自責分，吳思賢說：「我有講過，比賽最怕的就是失誤，減少失誤贏的機會就會大。」

昨天二壘手李灝宇發生「火車過山洞」的失誤，隨後被換下場休息，今天則是擔任指定打擊，吳思賢表示，發生失誤後沒有跟選手說什麼，就讓他下來冷靜一下，今天有上場，讓他稍微調整打擊。