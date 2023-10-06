國慶4天連假啟動！依觀光署資料顯示，連假期間多個縣市訂房率逾5成，預估各地區將湧現大量旅遊車潮；尤其宜花東地區訂房率達6成以上，研判往東部地區旅遊車潮將加劇尖峰時段國5壅塞回堵，高公局建議民眾多利用公共運輸。

高公局根據歷次國慶日連假交通特性，預測連假前1日及4天連假重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖；如國5南向南港系統至頭城路段，國慶日連假前一日（10月6日）上午9時起可能開始車多壅塞，且恐持續至深夜24時；連假首日（10月7日）預估5時起將出現車潮，直至16時始紓解；另連假第2日（10月8日）研判6時起亦將出現車潮，直至15時始紓解。高公局建議連假首日及第2日利用國5南向的用路人，可選擇5時前或17時後的好走時段，比較不會遇到塞車。

為因應國慶日連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統南向、西螺南向、埔鹽系統雙向、虎尾北向、國3西濱北向及國5石碇南向、坪林南向入口匝道採時段性封閉措施，民眾需多加留意改道。另為維護連假期間國道行車安全，有關假期間增加開放路肩時段及路段，將視天候狀況適時機動調整。